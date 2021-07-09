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В Москве стали продавать места на вакцинацию «КовиВаком»

20:20, 10 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве стали продавать места на вакцинацию препаратом «КовиВак», разработанным центром имени Чумакова. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Парк 50-летия Октября, проспект Вернадского. Стою с парнем в очереди. Посчитали, что хватает. Он прививку уже сделал. Продам место за 15 тысяч,говорится в публикации.

При этом сообщение о продаже места в очереди модераторы чата, где оно появилось, оперативно удалили.

Ранее власти Москвы назвали адреса, где можно привиться вакциной «КовиВак». Укол этим препаратом можно сделать в 14 павильонах «Здоровая Москва» без предварительной записи. При этом количество вакцины в каждом пункте ограниченно.

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