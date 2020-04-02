В Москве снизился «индекс самоизоляции»

https://static.news.ru/photo/cbc888de-74df-11ea-8306-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичи продолжают сидеть дома, но «индекс самоизоляции» уже снизился. Об этом говорят данные компании «Яндекс».

Большинство людей дома, — цитирует «Интерфакс» данные системы.

При этом, согласно данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве 2 апреля на 13:00 составил 3,3. Накануне показатель самоизоляции москвичей варьировался в районе 3,4.

В подмосковных Балашихе, Красногорске и Подольске индекс составил 3,6. В Электростали, Раменском, Королёве, Железнодорожном и Коломне индекс самоизоляции также оказался выше московского — до 3,9. В лидерах антирейтинга домоседов Московской области кроме Котельников (2,7) находятся Видное и Реутов (2,8), Пушкино (3,0) и Ногинск (3,1).

Как писал NEWS.ru, аналитики компании «Яндекс» рассчитали индекс самоизоляции для оценки уровня присутствия людей на улицах по шкале от 0 до 5, где 5 — наименьшее количество людей, которое бывает в городах глубокой ночью, а 0 — максимальное, соответствующее часу пик в будни.