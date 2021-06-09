В Москве скорость самокатов на тротуарах могут ограничить до 7 км/ч

https://static.news.ru/photo/deb49c52-c9b7-11eb-bae5-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Мосгордума планирует разработать нормативный акт, регулирующий порядок передвижения на самокатах на территориях городских парков и иных общественных пространств. Как рассказал «Парламентской газете» председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, в случае отсутствия велодорожек допускается движение самокатов по тротуарам, при этом их скорость ограничивается до 7 км/ч.

По словам Шапошникова, ограничения будут распространяться как на арендные, так и на личные средства мобильности. Парламентарий также отметил, что вводить в столице полный запрет на аренду самокатов с электродвигателем нецелесообразно.

Во-первых, нужно отдавать себе отчёт, что это бизнес, который развивается и пользуется популярностью у населения. От его тотального закрытия все только проиграют. Во-вторых, аренда — не единственный способ прокатиться на сегвее, моноколесе или электросамокате. Любое средство индивидуальной мобильности можно приобрести в магазине, они не запрещены, — пояснил он.

В случае если в Москве будет принят нормативный акт, регулирующий порядок передвижения в парках, то ответственность за нарушение этих правил может быть закреплена Кодексом об административных правонарушениях города Москвы, добавил Шапошников.

Накануне жители Петербурга пожаловались, что из города исчезли прокатные электросамокаты. По данным СМИ, транспортные средства изъяли из-за уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которое возбудили после очередного наезда на пешехода.