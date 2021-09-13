В Москве школьница обвинила родного дядю в педофилии

Московская школьница обвинила в педофилии родного дядю, который также является её официальным опекуном. Полиция задержала 38-летнего мужчину, сообщает РЕН ТВ.

13-летняя школьница не хотела уходить домой после уроков, и это насторожило учительницу. Позднее девочка призналась, что дома над ней издеваются, отметив, что речь идёт о педофилии.

Педагог обратилась к сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних. Девочка рассказала, что дома её насилует родной дядя. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы за педофилию для лиц, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное преступление. Таким же образом авторы документа предлагают наказывать за преступление сексуального характера, совершённое впервые, но в отношении двух и более несовершеннолетних.

Поводом для законодательной инициативы послужил случай в Кузбассе. Там 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних девочек. В настоящее время он находится под стражей. Свою вину он признал полностью. Ранее мужчина уже был судим за сексуальное насилие над несовершеннолетним и вышел на свободу в 2019 году.