https://static.news.ru/photo/adf09400-54b4-11ea-a446-fa163e074e61_660.jpg Андрей Тарковский Фото: Russian Look

В Москве аукционный дом «12-й стул» выставил на продажу редкие рукописи и автографы.

Отмечается, что самыми востребованными оказались рукописные материалы режиссера Андрея Тарковского к фильму «Зеркало», а также его автографы и фотографии. Все они были проданы на аукционе почти за 2 млн рублей.

А вот личный автограф президента России Владимира Путина политологу и журналисту Валентину Зорину, сделанный в 2001 году, ушёл с молотка за 340 тыс. рублей. Это была стартовая цена лота.

Еще один раритет — автограф автора «Игры престолов» на русском издании книги, которое Джордж Мартин оставил во время своего единственного посещения России, был продан за 15 тыс. рублей. Его стартовая цена составляла тысячу рублей. С такой же суммы стартовала бейсболка «Группировки Ленинград», подписанная ее лидером, Сергеем Шнуровым, но в итоге за нее заплатили лишь 4,2 тысячи рублей.

Как сообщал NEWS.ru, в январе на аукционе в Москве была продана рукопись песни Владимира Высоцкого «Палач». Покупатель отдал за лот 700 тысяч рублей.