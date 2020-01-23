https://static.news.ru/photo/02b75228-3e8d-11ea-aeae-fa163e074e61_660.jpg Владимир Высоцкий Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

На торгах в Москве, организованных аукционным домом «Литфонд», за 700 тысяч рублей была продана черновая рукопись песни Владимира Высоцкого «Палач». На ушедшем с молотка лоте присутствуют многочисленные авторские правки.

Представители «Литфонда» подчеркнули, что эстимейт рукописи составлял 500 тысяч рублей.

Владелец лота теперь имеет уникальную возможность проследить за работой Высоцкого над текстом. Написанные строки существенно отличаются как от окончательного варианта, так и от ранее известного черновика.

litfund/facebook.com

В описании лота говорится, что представленная редакция песни начинается строкой «Я в тот момент был весь кровав, взъярен и страшен». Она не вошла в окончательный вариант. При этом строка «Когда я об стену разбил лицо и члены…», которая является первой в финальной версии, в рукописи находится в середине текста, отмечается на сайте аукционного дома.

Ранее NEWS.ru писал, что сборник стихотворений поэта Владимира Маяковского с оформлением от художника Эль Лисицкого под названием «Для голоса» выставят на торги.

Лот со стартовой стоимостью 950 тысяч рублей уйдёт с молотка 1 февраля.