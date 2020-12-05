В Москве работников бюджетных организаций принуждали вакцинироваться

https://static.news.ru/photo/da04550e-36ef-11eb-8a11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Работников бюджетных организаций и государственных служащих Москвы принуждали участвовать в испытаниях вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Соответствующую информацию представил Reuters со ссылкой на свои источники. По данным издания, в конце сентября 2020 года сотрудник мэрии Москвы Сергей Мартьянов отправил своим подчинённым письмо с требованием, чтобы те немедленно записались на вакцинацию. В своём послании Мартьянов также попросил каждого подчинённого привлечь к испытаниям хотя бы двух друзей или родственников, дабы заполнить имеющиеся квоты.

Вскоре журналисты издания решили проверить данную информацию и посетили 13 поликлиник. Они пообщались с 32 участниками испытаний, которые заявили, что все они узнали о тестировании вакцины у себя на работе. Реальными добровольцами стали только 23 человека.

Также в качестве доказательства давления на госслужащих издание приводит переписку в мессенджере WhatsApp главврача поликлиники № 3 Ольги Цветковой. В ней она угрожает сотрудникам отстранением от работы.

Если вы откажетесь от вакцинации, вас могут отстранить от работы. Для этого есть законодательная база, — говорится в переписке.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов.