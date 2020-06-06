В Москве продезинфицировали дороги и общественные места

В столице России прошла одиннадцатая по счёту масштабная дезинфекция общественных пространств и дорог. Об этом рассказал заммэра Пётр Бирюков.
По его словам, в мероприятии было задействовано около 70 тысяч человек свыше 4,5 тысячи поливомоечных машин и около 10 тысяч ручных распылителей.
Специалисты продезинфицировали тротуары, парковки, дворы, общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, а также объекты по обращению с отходами общей площадью свыше 300 млн кв.м,
Чиновник также отметил, что в столице продолжается ежедневная обработка надземных и подземных пешеходных переходов, подъездов жилых домов и мест установки контейнеров для мусора. Она будет проводиться до конца июня.
Ранее NEWS.ru писал, что итальянский учёный Сальваторе Куриале усомнился в пользе дезинфекции улиц от коронавируса. Он отметил, что ощутимого эффекта в борьбе с инфекций такая обработка не даёт. В то же время эксперт добавил, что и лишней она не будет.
В Москве на сегодняшний зафиксировано 193 тысяча случаев заражения COVID-19 , более 100 тысяч выздоровели, 2,8 тысячи скончались. В России, согласно последним данным, выявлено 458,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 221,3 тысячи человек, 5,7 тысячи умерли.
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