В Москве появятся ещё 3,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусом

В Москве дополнительно введут ещё 3,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусом. Развернуть их планируется в течение следующей недели в 17 действующих больницах столицы.
По словам мэра Сергея Собянина, с новыми койко-местами мощности «ковидной системы серьёзно будут расширены». В целом по городу будет введено дополнительно 5 тысяч коек,
Ранее NEWS.ru писал, что госпиталь в «Крокус Экспо» площадью 18 тысяч квадратных метров для пациентов с коронавирусной инфекцией заработает в Московской области 12 мая. К работе будут привлечены врачи из разных регионов. Стационар сможет принять более тысячи пациентов. В палатах имеются душевые комнаты, телевизоры, а самое главное — компьютерные томографы и аппараты ИВЛ.
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