В Москве появятся ещё 3,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6caf9678-92bf-11ea-b9f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве дополнительно введут ещё 3,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусом. Развернуть их планируется в течение следующей недели в 17 действующих больницах столицы.

По словам мэра Сергея Собянина, с новыми койко-местами мощности «ковидной системы серьёзно будут расширены». В целом по городу будет введено дополнительно 5 тысяч коек, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что госпиталь в «Крокус Экспо» площадью 18 тысяч квадратных метров для пациентов с коронавирусной инфекцией заработает в Московской области 12 мая. К работе будут привлечены врачи из разных регионов. Стационар сможет принять более тысячи пациентов. В палатах имеются душевые комнаты, телевизоры, а самое главное — компьютерные томографы и аппараты ИВЛ.