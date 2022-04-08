В Москве попавшим в ДТП водителям хотят разрешить уезжать с места аварии

Водителям, попавшим в ДТП в Москве, хотят разрешить сразу покидать место происшествия. Такое намерение предполагается внедрить пока в качестве эксперимента, чтобы предотвратить наезды на людей и повторные аварии при оформлении ДТП, пишет «Коммерсант».

Восстанавливать картину происшествия собираются по видеокамерам, пишет газеты со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Проект касается только тех ДТП, в которых нет пострадавших.

Вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания рекомендовал правительству Москвы, МВД, Минтрансу, Минцифры и РСА разработать соответствующий план мероприятий. В рамках эксперимента предлагается на крупных магистралях разрешить водителю после аварии сразу съезжать с проезжей части, как только он убедится в отсутствии пострадавших.

Для проведения эксперимента выбраны МКАД, Третье транспортное кольцо, хорды и Центральная кольцевая автодорога.

Требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос, — приводит издание аргументы столичного дептранса.

Ранее руководитель рабочей группы Общественной палаты по вопросам оптимизации подготовки водителей транспортных средств Владимир Коробчак заявил, что автомобилистов следует разделить на профессионалов и любителей при обучении. Соответствующие рекомендации направят в МВД, Минпросвещения и Минтранс.