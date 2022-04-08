В Москве попавшим в ДТП водителям хотят разрешить уезжать с места аварии

Водителям, попавшим в ДТП в Москве, хотят разрешить сразу покидать место происшествия. Такое намерение предполагается внедрить пока в качестве эксперимента, чтобы предотвратить наезды на людей и повторные аварии при оформлении ДТП, пишет «Коммерсант».
Восстанавливать картину происшествия
Вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания рекомендовал правительству Москвы, МВД, Минтрансу, Минцифры и РСА разработать соответствующий план мероприятий. В рамках эксперимента предлагается на крупных магистралях разрешить водителю после аварии сразу съезжать с проезжей части, как только он убедится в отсутствии пострадавших.
Для проведения эксперимента выбраны МКАД, Третье транспортное кольцо, хорды и Центральная кольцевая автодорога.
Требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос, — приводит издание аргументы столичного дептранса.
Ранее руководитель рабочей группы Общественной палаты по вопросам оптимизации подготовки водителей транспортных средств Владимир Коробчак заявил, что автомобилистов следует разделить на профессионалов и любителей при обучении. Соответствующие рекомендации направят в МВД, Минпросвещения и Минтранс.