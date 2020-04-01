https://static.news.ru/photo/0436f800-73fe-11ea-8cad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Московская полиция начала предупреждать людей, которые находятся на улице, о необходимости соблюдения режима самоизоляции из-за коронавируса.

Стражи порядка останавливают горожан, спрашивают, куда они идут, а также напоминают о режиме самоизоляции, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. Жители могут выходить из дома только при наличии специального пропуска. С 30 марта запрещено покидать квартиры. Выйти разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. При этом въезжать и выезжать из мегаполиса не запрещено. В любом общественном месте кроме такси люди обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.

По состоянию на 1 апреля, в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.