В Москве по делу о крупной взятке задержан топ-менеджер «Ростелекома»

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов вышел из центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово (Новая Москва). Он был арестован на 15 суток за ретвит шутки.

Смирнов только что освобождён из ЦВСИГ, — сообщил ТАСС адвокат Смирнова Фёдор Сирош. Смирнова задержали 30 января. Суть претензий правоохранителей сводилась к тому, что 20 января мужчина перепостил в Twitter...