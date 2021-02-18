В Москве по делу о крупной взятке задержан топ-менеджер «Ростелекома»

Столичные правоохранители задержали заместителя директора — технического директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил источник.
По данным инсайдера, топ-менеджеру уже предъявлено обвинение.
Во время оперативно-разыскных мероприятий был задержан Андрей Кимович Леваков. В настоящее время с ним ведутся следственные действия, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — рассказал собеседник ТАСС.
Никаких других подробностей об этом уголовном деле источник не сообщил.
Накануне стали известны подробности ещё одного громкого расследования о коррупции. В среду у бывшего главы управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его супруги Мещанский суд Москвы изъял имущество на сумму в 153 млн рублей. Правоохранители обнаружили в квартире генерала золотые слитки, наличные деньги, брендовые часы, иконы и другие предметы роскоши, передавал NEWS.ru.