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В Москве ожидается сильный снегопад

21:06, 18 декабря 2021
В Москве ожидается сильный снегопад Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве с вечера 18 декабря до утра 19 декабря ожидается сильный снегопад. Он будет сопровождаться гололедицей, говорится на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 22:00 18 декабря до 10:00 19 декабря по Москве ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица, — сказано в сообщении.

Водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию с впереди идущими автомобилями. Также в МЧС призвали избегать резких манёвров на дорогах.

Пешеходам советуют не приближаться к шатающимся конструкциям и деревьям без лишней необходимости. Также в МЧС порекомендовали обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в ряде российских регионов ожидается снижение температуры на 16–20 градусов ниже нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С 21 декабря морозы придут в центр Европейской России. В Московской области похолодает до минус 26, предупредил синоптик.

Отклонения температур в 15–20 градусов ниже нормы будут на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе. На Ямале температура будет до минус 38–45 градусов. В Эвенкии будет на 11–18 градусов ниже нормы, минимальная температура достигнет минус 55 градусов.

С воскресенья холодный воздух достигнет Северо-Западного федерального округа, 20 декабря начнёт поступать в регионы Центрального федерального округа, и 21 декабря мороз придёт в центр Европейской России.

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