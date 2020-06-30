В Москве отменили плату за парковку 1 июля

https://static.news.ru/photo/35bb9cec-bac5-11ea-b5be-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Плата за парковку автомобилей на улицах российской столицы 1 июля не будет взиматься. Об этом сообщили в «Московском паркинге».

В день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ парковка в Москве будет бесплатной. Оставить автомобиль без оплаты можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, — говорится в сообщении на сайте организации.

Уточняется, что бесплатными будут также парковочные места, где действует повышенный тариф в 380 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать по действующим тарифам.

Власти столицы просят автомобилистов оставлять машины только в разрешённых местах, чтобы не создавать помех для пешеходов и других участников дорожного движения.

Ранее мэр столицы объявил, что за уличные парковки в Москве в день парада Победы взимать плату не будут.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант, писал NEWS.ru.