В Москве откроют около 3 тысяч летних кафе

https://static.news.ru/photo/78e4ba58-a634-11ea-9376-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В столице рабочие приступили к монтажу конструкций летних кафе. В этом году из-за пандемии коронавируса открытие уличных веранд кафе было перенесёно с весны на лето.

Несмотря на то что конкретная дата открытия летних кафе ещё не определена, власти решили заранее подготовиться к ослаблению ограничений, чтобы как можно быстрее восстановить экономическую активность и привычный москвичам уровень сервиса. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам чиновника, основным условием начала работы кафе станет соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора. В частности, наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, а также соблюдение дистанции не менее 1,5 метра между столами, передаёт ТАСС.

Согласно рекомендациям ведомства, в первую очередь работу возобновят кафе и рестораны, площадь которых не превышает 50 квадратных метров. За каждым столиком будут сидеть один-два гостя, при этом общее число посетителей в заведении не должно превышать десяти человек. Подавать блюда будут в одноразовой посуде или в многоразовой после её дезинфекции, писал NEWS.ru.