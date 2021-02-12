За три дня снегопада в Москве отбуксировали более 1,1 тысячи автомобилей

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За три дня снегопада в Москве экипажи дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) отбуксировали 976 автомобилей, а эвакуаторы Администратора московского парковочного пространства (АМПП) — 148. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Большинство из застрявших в снежной каше и забуксовавших машин были грузовыми. Именно из-за них возникало большинство транспортных заторов.

В эти снежные дни особенно сложно на МКАД и эстакадах — большегрузы скользят, не могут подняться в горку и буксуют, собирая пробки, — сказано в сообщении Дептранса, опубликованном в Telegram.

В ведомстве рекомендовали водителям грузовиков не перегружать транспорт и держаться правого ряда, чтобы не мешать уборочной технике и не создавать заторов.

Ранее замглавы ЦОДД и начальник ситуационного центра Александр Евсин призвал московские власти запретить въезд грузовиков в город во время снегопада. По его словам, буксующие в снегу фуры мешают уборке снега. В результате «рождается порочный круг», так как большегрузы блокируют дороги, коммунальные службы не могут убрать снег, а новый снег увеличивает число застрявших фур.

Как писал NEWS.ru, 13 февраля 2021 года войдёт в историю самых снежных за 142-летнюю историю метеонаблюдений Москвы. Высота сугробов достигала 58-59 сантиметров, до мирового рекорда не хватило совсем чуть-чуть. По данным метеорологов, в столицу за двое суток выпало почти 85% месячной нормы осадков. Местные власти уже сообщили, что на расчистку снега потребуется не менее пяти дней.