В Москве от коронавируса выздоровели 588 человек

https://static.news.ru/photo/841f659c-8f6b-11ea-8179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Число выздоровевших после заражения COVID-19 в Москве за сутки увеличилось на 588 человек. В общей сложности инфекцию смогли победить более чем 8,4 тысячи жителей столицы.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что после выздоровления пациенты продолжают оставаться под наблюдением медиков и получают необходимые рекомендации. Врачи проводят специальные исследования, чтобы убедиться в отсутствии болезни, сообщает ТАСС.

Число случаев заражения коронавирусом в Москве превышает 80 тысяч. Жертвами инфекции стали 816 человек.

В России, согласно последним данным, свыше 155,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 19,8 тысячи человек, умерли – 1,4 тысячи.

В мире более 3,5 млн инфицированных, более 251 тысяч умерли, более 1,1 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице ежедневно делается более 40 тысяч тестов на коронавирус. В общей сложности в столице провели 1 млн исследований.