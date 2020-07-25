В Москве от коронавируса вылечился ещё 561 человек

https://static.news.ru/photo/da7ccbd4-ce43-11ea-ab54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За прошедшие сутки на территории Москвы из больниц по выздоровлении выписался ещё 561 пациент с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 25 июля сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, число выздоровевших после коронавируса москвичей теперь достигло 174,5 тысячи человек. И их количество продолжает расти.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 561 пациент, — цитирует Ракову ТАСС.

Вылечившийся москвич может стать донором плазмы. Для этого у горожанина в возрасте от 18 до 55 лет не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатита В и гепатита С.

В мире коронавирусом заболели свыше 15,6 млн человек, более 637 тысяч умерли, более 9,5 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 4,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 2,2 млн, на третьем Индия — более 1,2 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, пандемия COVID-19 унесла в Москве за сутки жизни 14 пациентов, таким образом, общее число умерших достигло 4389, сообщает оперштаб.