В Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Предупреждение будет действительным более суток, до 21:00 четверга, 2 декабря, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — отмечают метеорологи.

Сильнейший дождь обрушился на Москву 29 ноября, выпало до 23 мм осадков, а это примерно составляет 40% от месячной нормы последнего месяца осени. 30 ноября ливень сменился снегопадом, в регионе заметно похолодало, что и привело к образованию на дорогах гололедицы.

Ранее стало известно, что снегопад разной степени интенсивности пройдёт в Москве в 1 декабря. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавила, что температурный фон останется выше климатической нормы на два-три градуса. При этом к концу недели в столице может сформироваться устойчивый снежный покров.