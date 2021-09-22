В Москве не обнаружили следов взлома системы ДЭГ

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не обнаружил следов взлома и вбросов в систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов в Госдуму. Об этом глава штаба Алексей Венедиктов сообщил в своём Telegram-канале. Дистанционно свою волю на выборах выразили свыше 1,7 млн жителей столицы.

В рамках технической рабочей группы будет продолжена работа по анализу первичных данных и развитию системы в части гласности и открытости, — написал Венедиктов.

Он добавил, что в качестве примера штаб решил продемонстрировать данные по округу № 198, где баллотировалась Анастасия Брюханова.

Ранее штаб Брюхановой подал жалобу в избирком с требованием об отмене результатов электронного голосования по её округу в Москве. Там считают, что при подсчёте могли не учесть от 13 до 26 тысяч голосов в её пользу.

Венедиктов заявил, что техническая группа пересчитает результаты онлайн-голосования в Москве к 27 сентября. Эти данные будут выложены в открытый доступ, и ознакомиться с ними сможет любой желающий.

В Мосгоризбиркоме, в свою очередь, отметили, что пересчёт невозможен. Общественный штаб не имеет законодательных прав по принятию решения о пересмотре итогов выборов.