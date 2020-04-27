В Москве назвали основание для снятия ограничений из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/4359077e-88b9-11ea-92e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Москве введут поэтапное снятие ограничений, введённых из-за распространения COVID-19, если будет прослеживаться положительная динамика по числу новых случаев заражения коронавирусом, заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Смягчение мер возможно только после изменения динамики по заболевшим в лучшую сторону, но пока мы находимся в стадии роста количества больных коронавирусом, — отметил Данчиков.

По его словам, в столице пока наблюдается только ежедневный рост числа заболевших, передаёт РИА Новости.

На 27 апреля заразились 3 млн 3 тыс. человек, умерли 6,92% из них — 207,8 тысячи человек. При этом, поскольку отметка в 1,5 млн заразившихся была преодолена 10 апреля, показатель вырос вдвое примерно за 18 дней.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что борьба с распространением коронавируса идёт по «полувоенному сценарию». По его словам, большинство регионов обеспечило 50-процентную готовность к борьбе с эпидемией, это необходимый минимум на сегодняшний день.