В Москве назвали основание для снятия ограничений из-за COVID-19

В Москве введут поэтапное снятие ограничений, введённых из-за распространения COVID-19, если будет прослеживаться положительная динамика по числу новых случаев заражения коронавирусом, заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Смягчение мер возможно только после изменения динамики по заболевшим в лучшую сторону, но пока мы находимся в стадии роста количества больных коронавирусом, — отметил Данчиков.
По его словам, в столице пока наблюдается только ежедневный рост числа заболевших,
На 27 апреля заразились 3 млн 3 тыс. человек, умерли 6,92% из них — 207,8 тысячи человек. При этом, поскольку отметка в 1,5 млн заразившихся была преодолена 10 апреля, показатель вырос вдвое примерно за 18 дней.
Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что борьба с распространением коронавируса идёт по «полувоенному сценарию». По его словам, большинство регионов обеспечило 50-процентную готовность к борьбе с эпидемией, это необходимый минимум на сегодняшний день.
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