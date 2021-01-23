Reuters оценило число протестующих в центре Москвы в 40 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/634ba850-5d8b-11eb-ab3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На акции протеста 23 января в Москве вышли не менее 40 тысяч человек. В полиции оценивают количество вышедших в десять раз меньше.

Около 40 тысяч человек вышли на акцию протеста «Свобода Навальному!». Об этом заявили корреспонденты агентства Reuters.

При этом в полиции располагают другими данными. По версии МВД, в Москве на Манежную площадь вышли четыре тысячи человек. Отмечается, что в столице, по данным «ОФД-Инфо», силовики задержали 300 человек, всего по России — 1090.

Навальный призвал своих сторонников к протесту после ареста в минувшие выходные, когда он вернулся в Россию из Германии, где лечился от отравления нервно-паралитическим веществом.

Власти России предупредили людей держаться подальше от субботних протестов, заявив, что они рискуют заразиться COVID-19, а также подвергнуться судебному преследованию и тюремному заключению за посещение несанкционированного мероприятия.

Как писал NEWS.ru, участники несанкционированного митинга в центре Москвы перекрыли проезжую часть на Страстном бульваре, ограничив движение для общественного транспорта и автомобилей. Об этом сообщают в департаменте транспорта столицы.