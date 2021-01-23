Reuters оценило число протестующих в центре Москвы в 40 тысяч человек

На акции протеста 23 января в Москве вышли не менее 40 тысяч человек. В полиции оценивают количество вышедших в десять раз меньше.
Около 40 тысяч человек вышли на акцию протеста «Свобода Навальному!». Об этом
При этом в полиции располагают другими данными. По версии МВД, в Москве на Манежную площадь вышли четыре тысячи человек. Отмечается, что в столице, по данным «ОФД-Инфо», силовики задержали 300 человек, всего по России — 1090.
Навальный призвал своих сторонников к протесту после ареста в минувшие выходные, когда он вернулся в Россию из Германии, где лечился от отравления нервно-паралитическим веществом.
Власти России предупредили людей держаться подальше от субботних протестов, заявив, что они рискуют заразиться COVID-19, а также подвергнуться судебному преследованию и тюремному заключению за посещение несанкционированного мероприятия.
Как писал NEWS.ru, участники несанкционированного митинга в центре Москвы перекрыли проезжую часть на Страстном бульваре, ограничив движение для общественного транспорта и автомобилей. Об этом сообщают в департаменте транспорта столицы.