Участники митинга в Москве перекрыли движение на Страстном бульваре

https://static.news.ru/photo/d3c37506-5d84-11eb-9be1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участники несанкционированного митинга в центре Москвы перекрыли проезжую часть на Страстном бульваре, ограничив движение для общественного транспорта и автомобилей. Об этом сообщают в департаменте транспорта столицы.

На Страстном бульваре люди перекрыли проезжую часть. Из-за участников несанкционированной акции задерживаются автобусы № А, м10 и 15. Убедительно просим не блокировать движение личного и общественного транспорта, — говорится в сообщении департамента.

Уточняется, что маршруты автобусов, следующих по Страстному бульвару, временно изменены.

Как ранее передавал NEWS.ru, граждане, собравшиеся в центре Москвы на Пушкинской площади на акцию протеста в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального, вышли на Тверскую улицу. Толпа митингующих двинулась в сторону Манежной площади. По данным СМИ, в акциях протеста участвуют порядка 15 тысяч человек. В МВД заявляют о четырёх тысячах митингующих.

Напомним, сторонники Алексея Навального призвали провести несогласованные акции в его поддержку по всей стране 23 января. Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле и позже арестован.