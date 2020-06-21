В Москве коэффициент распространения COVID-19 четыре дня не превышает 0,8

Уже четвёртые сутки на территории Москвы коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа не превышает 0,8. В воскресенье, 21 июня, данный показатель составил 0,79, сообщили представители оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
С начала недели в стране коэффициент не превышает единицы. Средний показатель распространения коронавируса в воскресенье в РФ составил 0,95. Отмечается, что соответствующие значения держатся на уровне ниже единицы в восьми из десяти регионов России.
На территории Московской области коэффициент составляет 0,88, в Ростовской области — 0,92. В Дагестане, Тульской области и Красноярском крае показатели достигли отметки в 0,94, а в Санкт-Петербурге — 0,95.
В Нижегородской области показатель немного превышает единицу — 1,05. В Ханты-Мансийском автономном округе он равен 1,24,
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован.
С начала пандемии на территории РФ зафиксировано 584,6 тысячи заболевших. Всего жертвами инфекции стали 8111 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, за последние 24 часа в России из больниц по выздоровлению от COVID-19 выписаны 5119 человек. Общее количество вылечившихся составляет 339,7 тысячи.
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