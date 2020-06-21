В Москве коэффициент распространения COVID-19 четыре дня не превышает 0,8

https://static.news.ru/photo/2e741f2a-b39c-11ea-82c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже четвёртые сутки на территории Москвы коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа не превышает 0,8. В воскресенье, 21 июня, данный показатель составил 0,79, сообщили представители оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

С начала недели в стране коэффициент не превышает единицы. Средний показатель распространения коронавируса в воскресенье в РФ составил 0,95. Отмечается, что соответствующие значения держатся на уровне ниже единицы в восьми из десяти регионов России.

На территории Московской области коэффициент составляет 0,88, в Ростовской области — 0,92. В Дагестане, Тульской области и Красноярском крае показатели достигли отметки в 0,94, а в Санкт-Петербурге — 0,95.

В Нижегородской области показатель немного превышает единицу — 1,05. В Ханты-Мансийском автономном округе он равен 1,24, передаёт ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован.

С начала пандемии на территории РФ зафиксировано 584,6 тысячи заболевших. Всего жертвами инфекции стали 8111 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние 24 часа в России из больниц по выздоровлению от COVID-19 выписаны 5119 человек. Общее количество вылечившихся составляет 339,7 тысячи.