В Москве к концу года смогут производить до 4 миллионов масок в сутки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудница организации, подведомственной Россельхознадзору, Олеся Красилова, которая в феврале 2020 года была задержана в Испании, вернулась в российскую столицу.

По данным ведомства, Россельхознадзор нанял для неё адвоката Олега Губарева, «активная юридическая поддержка» которого способствовала принятию решения об освобождении россиянки, передаёт ТАСС. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует...