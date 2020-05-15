В Москве к концу года смогут производить до 4 миллионов масок в сутки

Власти Москвы планируют к концу 2020 года производить до четырёх миллионов медицинских масок в сутки благодаря покупке производства Компании инновационных технологий (КИТ). Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Сейчас конвейер работает круглосуточно в четыре смены, практически весь объём, который производит КИТ, уходит на нужды города, причём маски отгружают в больницы и госучреждения практически по себестоимости, небольшое количество масок отгружается на склад, где мы формируем запас, — сказал Ефимов.
Он добавил, что 11 линий по производству масок и лёгких респираторов класса защиты FFP2 было оборудовано на территории технополиса «Москва».
Как ранее писал NEWS.ru, столичные власти купили ООО «Компания инновационных технологий» (КИТ). Компания является крупнейшим производителем медицинских масок в России.
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