В Москве изменили автобусные маршруты из-за протестов

https://static.news.ru/photo/1655489e-5d8b-11eb-9a90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве несколько маршрутов наземного общественного транспорта были временно изменены из-за того, что в центре столицы проходят несанкционированные акции протеста. Департамент транспорта города призывает пассажиров внимательно слушать объявления водителей автобусов об изменении маршрутов.

Автобусы на городских маршрутах в районе Манежной и Пушкинской площади, Тверской улицы и бульварам двигается со значительными затруднениями. Больше 30 автобусов двигаются с задержками до 20 минут с 13:00. Это мешает передвижению более 20 тысяч человек, — говорится в сообщении департамента.

Кроме того, к активистам обратились с просьбой не мешать работе общественного транспорта в Москве.

Ранее дептранс Москвы предупреждал, что все выходы на станции метро «Пушкинская» и «Тверская» заблокированы в связи с несанкционированной протестной акцией на Пушкинской площади в Москве. В ведомстве посоветовали москвичам по возможности отказаться от поездок в центр города.

На Пушкинской площади в Москве, а также на улицах других российских городов 23 января проходят несанкционированные властями акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Согласно оценкам МВД, на митинг в Москве собрались около четырёх тысяч человек. СМИ сообщали о 15 тысячах демонстрантов.

NEWS.ru публиковал видео из окна одного из домов по Тверской улице. С высоты можно увидеть толпы людей на Тверской улице и Пушкинской площади.

По всей России на акциях протеста уже были задержаны более одной тысячи человек, в столице правоохранители задержали 191 участника демонстрации на Пушкинской площади. Также появлялась информация о пострадавших активистах: очевидцы сообщали, что с Пушкинской площади выводили несколько человек в крови.

Основателя ФБК Алексея Навального задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили оппозиционера, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Накануне появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».