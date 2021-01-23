В Сети появились кадры Пушкинской площади с высоты

https://static.news.ru/photo/bbc1eff6-5d79-11eb-879f-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

В распоряжении NEWS.ru появилась видеозапись, снятая из окна жилого дома, выходящего на Тверскую улицу. На кадрах видны толпы людей, двигающихся вдоль Тверской и заполнивших Пушкинскую площадь.

Видеозапись опубликована в Telegram-канале NEWS.ru.

23 января на Пушкинской площади в Москве, а также в центре других российских городов проходят акции протеста против ареста оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

По оценкам ГУ МВД по Москве, на несанкционированную акцию в столице собралось около четырёх тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на акцию на Пушкинской площади в Москве пришли жена оппозиционера Алексея Навального Юлия и его мать Людмила Ивановна. На акциях в поддержку оппозиционера уже были задержаны 369 человек. Задержания прошли в 40 городах России.

Основателя ФБК задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили оппозиционера, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Накануне появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».