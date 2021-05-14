В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

https://static.news.ru/photo/442b6b34-b6cf-11eb-8606-96000091f725_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В столице России объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, 17 мая температура воздуха в Москве достигнет +30 градусов. Предупреждение о сильной жарке действует в период с 11:00 до 17:00.

Кроме того, синоптики предупреждают жителей столицы и Подмосковья о сильном ветре. Его порывы будут достигать 15 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в несколько регионов России на текущей неделе придёт «супержара». Температура будет подниматься выше +30 градусов. Речь идёт об Астраханской, Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Кроме того, температура поднимется выше нормы на 10-12 градусов в Алтайском крае, Омской области и на Ямале.

Метеоролог Александр Голубев, в свою очередь, отметил, что в Москве самым жарким днём будет 19 мая. Во второй половине недели в столицу придёт переменная облачность и дожди. При этом похолодает до +16-18 градусов.