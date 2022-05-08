В Москве арестовали троих подростков за подготовку убийства бездомных

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Черёмушкинский суд Москвы арестовал троих подростков 2004 и 2005 годов рождения, подозревающихся в планировании убийства бездомных в районе железнодорожной станции Косино. Мера пресечения избрана на срок до 7 июля, передаёт ТАСС.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы). Согласно его материалам, молодые люди, которые, по сведениям правоохранительных органов, являются сторонниками неонацистской группировки «МКУ» спланировали преступление в начале мая. В ходе подготовки к нему они приобрели горюче-смазочные материалы и сами изготовили легковоспламеняющиеся смеси.

Вечером 7 мая они направились к месту скопления бездомных в лесополосе и станции Косино. Там они и планировали совершить задуманное, но были задержаны полицией.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка ведомства доложить о ходе расследования уголовного дела, а также поставил его на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее сообщалось, что в Саратове двоих подростков обвиняют в подготовке массового убийства в школе. Первоначально они дали признательные показания, но затем отказались от них. Адвокаты считают, что признания из обвиняемых были выбиты силой.