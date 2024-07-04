В Москве американца-закладчика приговорили к 12,5 года колонии Суд в Москве приговорил американца Вудлэнда к 12,5 года колонии за наркотики

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Роберт Вудлэнд

Гражданина США Роберта Вудлэнда приговорили в Москве к 12,5 года колонии строгого режима за попытку распространения наркотиков в крупном размере, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Отмечается, что у 32-летнего американца нашли 49 свертков с мефедроном.

На основании доказательств, представленных государственным обвинителем Останкинской межрайонной прокуратуры, 32-летний Роберт Вудлэнд приговорен к 12 годам и шести месяца колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), — сказано в сообщении.

По данным следствия, в январе текущего года Вудлэнд забрал крупную партию наркотиков в парке в Мытищах. Затем он расфасовал почти 47 граммов мефедрона в 49 свертков. Полиция задержала американца, когда он прятал пакетики с запрещенным веществом в тайники.

После ареста Вудлэнда посольство США сообщило, что в курсе ситуации. В диппредставительстве уточнили, что у Госдепа нет большего приоритета, чем безопасность своих граждан за рубежом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нельзя говорить о каких-либо сигналах к возможной передаче Соединенным Штатам обвиненного в шпионаже журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По его словам, публичность создает не лучшие условия для обмена заключенных.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.