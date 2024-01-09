Посольство США в курсе ситуации с арестом своего гражданина в Москве

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Американское посольство в курсе ситуации с арестом американского гражданина Роберта Вудлэнда в Москве, заявили в диппредставительстве США. Отмечается, что у Госдепа нет большего приоритета, чем безопасность своих граждан за рубежом, передает ТАСС.

Нам известны сообщения о недавнем задержании гражданина США в России. <...> Всякий раз, когда гражданин США задерживается за границей, наши посольства и консульства готовы предоставить всю необходимую консульскую помощь, — отметили в посольстве.

Ранее Останкинский районный суд Москвы арестовал гражданина США Роберта Вудлэнда по делу о наркотиках. Отмечалось, что американец проведет под стражей два месяца — до 5 марта. В отношении иностранца возбуждено дело по статье о покушении на преступление, а также за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств.

14 декабря Московский городской суд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Апелляционные жалобы адвокатов остались без удовлетворения. Гражданин США останется под стражей минимум до 30 января 2024 года.

До этого руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер рассказал, что США в последние недели передали России новое существенное предложение по обмену осужденного за шпионаж Пола Уилана и арестованного по аналогичному обвинению Эвана Гершковича. По его словам, это предложение было отвергнуто Москвой.