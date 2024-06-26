«Тема любит тишину»: в Кремле высказались по вопросу обмена Гершковича Песков: сейчас нельзя говорить о сигналах к обмену Гершковича

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эван Гершкович

В настоящий момент нельзя говорить о каких-либо сигналах к возможной передаче Соединенным Штатам обвиненного в шпионаже журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, публичность создает не лучшие условия для обмена заключенных, передает ТАСС.

Сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких сигналах. Можно только повторить, что эта тема любит тишину, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что журналиста Эвана Гершковича привезли в Свердловский областной суд, где на среду, 26 июня, назначено первое заседание по делу о шпионаже. Дело рассматривает судья Андрей Минеев. Он также ведет процесс обвиняемой в госизмене гражданки России и США Ксении Карелиной.

По версии следствия, американец в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК „Уралвагонзавод“». Оно специализируется на выпуске и ремонте военной техники. Делал он это, как утверждается, по заданию ЦРУ с соблюдением «тщательных мер конспирации».

До этого дело Гершковича прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, спецслужбы РФ и США находятся в контакте, администрация Вашингтона предпринимает энергичные шаги для его освобождения. Он отметил, что подобные вопросы требуют «тихого, спокойного, профессионального подхода и диалога между спецслужбами» без участия СМИ.