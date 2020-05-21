В Москве активизировались мошенники, копирующие сайты органов госвласти

https://static.news.ru/photo/8ccb812c-9b54-11ea-b0f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура предостерегла москвичей от посещения мошеннических сайтов, имитирующих официальные страницы органов государственной власти.

Мошенники создают сайты, которые внешне схожие по дизайну и доменному имени с официальными сайтами госорганов. Предлагают получить различные меры поддержки и компенсационные выплаты, — говорится в сообщении на странице ведомства в Instagram.

В прокуратуре напомнили, что меры государственной поддержки предоставляются без предоплаты, комиссии и исключительно госорганами.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что специалисты учреждения за время пандемии коронавируса выявили почти 300 интернет-ресурсов, имитирующих сайты госуслуг и сайты с пропусками на период самоизоляции, писал NEWS.ru.