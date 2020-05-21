Общество

В Москве активизировались мошенники, копирующие сайты органов госвласти

14:10, 21 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура предостерегла москвичей от посещения мошеннических сайтов, имитирующих официальные страницы органов государственной власти.

Мошенники создают сайты, которые внешне схожие по дизайну и доменному имени с официальными сайтами госорганов. Предлагают получить различные меры поддержки и компенсационные выплаты, — говорится в сообщении на странице ведомства в Instagram.

В прокуратуре напомнили, что меры государственной поддержки предоставляются без предоплаты, комиссии и исключительно госорганами.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐ¾ÑÐµÐ½Ð½Ð¸ÐºÐ¸ ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°ÑÑ ÑÐ°Ð¸ÑÑ, Ð²Ð½ÐµÑÐ½Ðµ ÑÑÐ¾Ð¶Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾ Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¸Ð½Ñ Ð¸ Ð´Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ð½ÑÐ¼ Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ¼ Ñ Ð¾ÑÐ¸ÑÐ¸Ð°Ð»ÑÐ½ÑÐ¼Ð¸ ÑÐ°Ð¸ÑÐ°Ð¼Ð¸ Ð³Ð¾ÑÐ¾ÑÐ³Ð°Ð½Ð¾Ð², Ð¸ Ð¿ÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°ÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ¸ÑÑ ÑÐ°Ð·Ð»Ð¸ÑÐ½ÑÐµ Ð¼ÐµÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑÐ¶ÐºÐ¸ Ð¸ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÐµÐ½ÑÐ°ÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½ÑÐµ Ð²ÑÐ¿Ð»Ð°ÑÑ. ÐÐµ Ð¿ÐµÑÐµÑÐ¾Ð´Ð¸ÑÐµ Ð¿Ð¾ ÑÐ¾Ð¼Ð½Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÐ¼ ÑÑÑÐ»ÐºÐ°Ð¼ Ð¸ Ð½Ðµ Ð¾ÑÐºÑÑÐ²Ð°Ð¸ÑÐµ ÑÐ¾Ð¼Ð½Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÐµ Ð¸Ð½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ-ÑÑÑÐ°Ð½Ð¸ÑÑ. ÐÐ¾Ð¼Ð½Ð¸ÑÐµ, ÑÑÐ¾ Ð¼ÐµÑÑ Ð³Ð¾ÑÑÐ´Ð°ÑÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑÐ¶ÐºÐ¸ Ð¿ÑÐµÐ´Ð¾ÑÑÐ°Ð²Ð»ÑÑÑÑÑ Ð±ÐµÐ· Ð¿ÑÐµÐ´Ð¾Ð¿Ð»Ð°ÑÑ, ÐºÐ¾Ð¼Ð¸ÑÑÐ¸Ð¸ Ð¸ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð³Ð¾ÑÑÐ´Ð°ÑÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½ÑÐ¼Ð¸ Ð¾ÑÐ³Ð°Ð½Ð°Ð¼Ð¸ (Ð¾ÑÐ³Ð°Ð½Ñ ÑÐ¾ÑÐ·Ð°ÑÐ¸ÑÑ Ð½Ð°ÑÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÐÐ¤Ð ). ÐÑÑÐ¾ÑÐ¾Ð¶Ð½Ð¾, Ð¼Ð¾ÑÐµÐ½Ð½Ð¸ÐºÐ¸! ÐÐ»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð³Ð¾ÑÑÑÐ»ÑÐ³ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»ÑÐ·ÑÐ¹ÑÐµ Ð¾ÑÐ¸ÑÐ¸Ð°Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ Ð¸Ð½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ-Ð¿Ð¾ÑÑÐ°Ð»Ð¾Ð¼ ÐÑÐ°Ð²Ð¸ÑÐµÐ»ÑÑÑÐ²Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑÐ°ÑÐ¸Ð¸ gosuslugi.ru.

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ ÐÐÐ£Ð ÐÐ¢Ð£Ð Ð ÐÐÐ¡ÐÐÐ« (@mosproc.ru)

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что специалисты учреждения за время пандемии коронавируса выявили почти 300 интернет-ресурсов, имитирующих сайты госуслуг и сайты с пропусками на период самоизоляции, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях