В московском парке обнаружили краснокнижных жуков

https://static.news.ru/photo/1b208e80-df99-11ea-a467-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды

Специалисты Мосприроды нашли в парке «Кузьминки-Люблино» жуков, занесённых в Красную книгу Москвы.

Редких насекомых удалось обнаружить во время ежедневного мониторинга парка.

Они отличаются внешне, ведут разный образ жизни, но каждый из них полезен для окружающей среды, — говорится в сообщении mos.ru.

В объекты фотокамер специалистов попали, в частности, лептура красная, дровосек-кожевник, жук-могильщик и бронзовка мраморная.

Ранее NEWS.ru писал, что редкая птица — бородатая неясыть — обнаружена в Приокско-Террасном заповеднике в Московской области. Птицу нашли специалисты заповедника при обходе территории. Она взлетела прямо из-под их ног.