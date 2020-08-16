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В московском парке обнаружили краснокнижных жуков

11:14, 16 августа 2020
Фото: ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды

Специалисты Мосприроды нашли в парке «Кузьминки-Люблино» жуков, занесённых в Красную книгу Москвы.

Редких насекомых удалось обнаружить во время ежедневного мониторинга парка.

Они отличаются внешне, ведут разный образ жизни, но каждый из них полезен для окружающей среды, — говорится в сообщении mos.ru.

В объекты фотокамер специалистов попали, в частности, лептура красная, дровосек-кожевник, жук-могильщик и бронзовка мраморная.

Ранее NEWS.ru писал, что редкая птица — бородатая неясыть — обнаружена в Приокско-Террасном заповеднике в Московской области. Птицу нашли специалисты заповедника при обходе территории. Она взлетела прямо из-под их ног.

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