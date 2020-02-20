https://static.news.ru/photo/2dd6c766-53d4-11ea-9db9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и угрозы коронавируса в столичном метрополитене усилены меры санитарной безопасности пассажиров.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу метро. По её данным, сотрудники подземки осуществляют мониторинг, целью которого является своевременное оказание помощи иностранным туристам в получении медицинских услуг.

Как сообщили в метрополитене, усиление мер вводится во исполнение решения российского правительства об ограничении въезда граждан КНР в Россию.

Работников метро обеспечили средствами для дезинфекции. Благодаря тщательному контролю работы вентиляционного оборудования и комплексу обязательных санитарных мер Московский метрополитен за почти 85 лет своей истории ни разу не становился источником эпидемического распространения инфекционных болезней, не станет и сейчас, — заявили в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские учёные вместе с американскими коллегами изучили микробиоту метрополитена Москвы. Работа проводилась в рамках проекта MetaSUB. Он посвящён состоянию городских пространств — подземке, улице, общественным местам и транспорту.