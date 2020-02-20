Из-за роста заболеваемости ОРВИ и угрозы коронавируса в столичном метрополитене усилены меры санитарной безопасности пассажиров.
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Как сообщили в метрополитене, усиление мер вводится во исполнение решения российского правительства об ограничении въезда граждан КНР в Россию.
Работников метро обеспечили средствами для дезинфекции. Благодаря тщательному контролю работы вентиляционного оборудования и комплексу обязательных санитарных мер Московский метрополитен за почти 85 лет своей истории ни разу не становился источником эпидемического распространения инфекционных болезней, не станет и сейчас, — заявили в пресс-службе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские учёные вместе с американскими коллегами изучили микробиоту метрополитена Москвы. Работа проводилась в рамках проекта MetaSUB. Он посвящён состоянию городских пространств — подземке, улице, общественным местам и транспорту.
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