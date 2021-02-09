В московских ЗАГСах отменили коронавирусные ограничения

https://static.news.ru/photo/5d88854a-6ab6-11eb-a4db-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Стать молодожёнами в Москве станет проще. ЗАГСы отменили ограничения, введённые ранее из-за пандемии коронавируса.

Теперь эти госучреждения работают в обычном режиме, сказано на официальном сайте мэра и правительства столицы.

В практическом выражении это означает, что предварительная запись больше не требуется, а гостей на торжественную церемонию бракосочетания можно пригласить столько, сколько в принципе способно вместить помещение.

Молодожёны снова могут приглашать на свой главный праздник более пяти гостей. Но я очень прошу горожан не забывать, что вирус никуда не исчез, — напомнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что средства индивидуальной защиты и социальная дистанция по-прежнему являются обязательным атрибутом свадебного дня, с учётом которого и следует рассчитывать количество гостей, информирует «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что все записи актов гражданского состояния в России скоро переведут в «цифру». Свидетельства о браке, вероятно, сохранят как дань традициям, а свидетельство о разводе выдавать перестанут.