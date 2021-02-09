В московских ЗАГСах отменили коронавирусные ограничения

Стать молодожёнами в Москве станет проще. ЗАГСы отменили ограничения, введённые ранее из-за пандемии коронавируса.
Теперь эти госучреждения работают в обычном режиме,
В практическом выражении это означает, что предварительная запись больше не требуется, а гостей на торжественную церемонию бракосочетания можно пригласить столько, сколько в принципе способно вместить помещение.
Молодожёны снова могут приглашать на свой главный праздник более пяти гостей. Но я очень прошу горожан не забывать, что вирус никуда не исчез, — напомнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что средства индивидуальной защиты и социальная дистанция по-прежнему являются обязательным атрибутом свадебного дня, с учётом которого и следует рассчитывать количество гостей,
Ранее NEWS.ru писал, что все записи актов гражданского состояния в России скоро переведут в «цифру». Свидетельства о браке, вероятно, сохранят как дань традициям, а свидетельство о разводе выдавать перестанут.