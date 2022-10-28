В Мосгордуме предложили либерализовать Трудовой кодекс Генсек Союза профсоюзов России обвинил ФНПР в потворствовании урезанию прав работников

Фото: Мосгордума

Евгений Куликов

Права наёмных работников и, в частности, профессиональных объединений в РФ существенно урезаны. Об этом на круглом столе по проблемам трудовых прав и рабочего движения в Мосгордуме рассказал генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов. В таком положении он обвинил в в том числе Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР)

Кризис и упадок [рабочего движения] на начался не вчера, а гораздо раньше. В нашей стране профсоюзы вроде бы не запрещены и работают в рамках законодательства, но в этих же рамках права профсоюзов значительно урезаны. В первую очередь, урезано самое фундаментальное право [профсоюза] на забастовку, которую может объявить только коллектив предприятия, — пояснил Куликов.

Он привёл в пример борьбу столичных водителей скорой помощи за повышение зарплат, но в сложившейся ситуации они лишены права на забастовку, поскольку в коллектив входят другие работники, которым по закону нельзя бастовать, но они должны принять участие в голосовании по вопросу об объявлении забастовок. Соответственно, отметил Куликов, они будут против.

Также профсоюзный лидер рассказал о ситуации на железной дороге. По словам Евгения Куликова, если машинисты недовольны своим положением, то «для того, чтобы им провести законную забастовку, надо собрать весь коллектив, то есть 1 млн с лишним работников РЖД».

Раньше это могли делать профсоюзы, а теперь нет. И спасибо мы за это должны сказать ФНПР, которая монополизировала профсоюзное движение в нашей стране, хотя по сути она не является профобъединением. Да, там есть первичные организации, которые как-то работают, но в основной массе это антипрофсоюзная структура, которая позволила изменить закон о профсоюзах, не говоря о Трудовом кодексе, который они в своё время пролоббировали во главе с Исаевым (одним из лидеров ФНПР и функционером «Единой России» Андреем Исаевым. — NEWS.ru) и который ограничил нас во многих правах, — добавил Евгений Куликов.

Он предложил ведущему круглого стола, депутату Мосгордумы Евгению Ступину поддержать инициативу Союза профсоюзов России внести изменения в трудовое законодательство в плане расширения прав профобъединений, а также отменить повремённо-премиальную оплату труда, «когда дают три копейки, а премируют на 10 рублей». Таким образом, добавил Куликов, «профсоюзных лидеров стимулируют к отказу от работы по защите прав трудящихся, сажая на тариф и лишая премии».

Евгений Ступин заявил, что организаторы круглого стола ждут от выступающих конкретных предложений, которые могут улучшить положение трудящихся. Парламентарий отметил, что на фоне СВО и мобилизации «происходит огромное количество нарушений прав наёмных работников».

Права работников и так системно ущемлялись, так ещё весной под предлогом спецоперации были приняты изменения в Трудовой кодекс, позволяющие заставлять работника и в две смены работать, и отпуска лишать и другое, — пояснил Ступин.

По его словам, помимо озвученных Евгением Куликовым моментов, системными проблемами для рабочих объединений и независимых профсоюзов сейчас являются уголовные дела против профсоюзных лидеров, как произошло с организатором профсоюза «Курьер» Кириллом Украинцевым, который находится в заключении.

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