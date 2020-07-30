В моду входят утюги: криминалист рассказал о бандах гастарбайтеров в Москве

https://static.news.ru/photo/988fcbb6-d25f-11ea-b381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трудовые мигранты возвращают Москву в «лихие 90-е». Преступления с участием гастарбайтеров в последнее время участились, заявил криминалист Михаил Игнатов.

По его словам, злоумышленники не только врываются в богатые дома, но и требуют деньги, иногда с применением насилия. При этом, отметил специалист, «в моду опять входят утюги». Суровые методы, считает он, нападающие черпают из книг и фильмов о непростом периоде постсоветской России.

Опять началось. <...> Банды озверевших гастарбайтеров врываются в богатые дома. Или это кто угодно может быть. Когда требуют деньги, а люди спрятали и не отдают. Тогда они вытаскивают утюги и начинают вспоминать «лихие 90-е», насмотревшись перед этим каких-то жутких фильмов, сериалов, — цитирует Игнатова «Царьград».

Вместе с тем, добавил криминалист, такими злодеяниями могут заниматься не только мигранты, но и просто «отмороженные» преступники.

Он уточнил, что проблема актуальна также для Московской области и целого ряда других регионов.

По разным оценкам, в России сейчас находиятся от 12 до 15 млн мигрантов, это примерно 8–10% от 146-миллионного населения страны. На фоне экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, и вынужденной остановки целого ряда предприятий значительное их число осталось без работы.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что сложившаяся ситуация опасна ростом правонарушений. Он предложил МВД, Госдуме и Совету Федерации усилить ответственность мигрантов за совершение преступлений.

Как писал NEWS.ru, по данным замсекретаря Совбеза Александр Гребёнкина, иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России только за четыре месяца 2020 года совершено около 12,3 тысячи преступлений.