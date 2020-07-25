Госдуме предложили ужесточить ответственность мигрантов за правонарушения

В России необходимо усилить ответственность мигрантов за совершение правонарушений. С соответствующим предложением в адрес главы МВД РФ и спикеров Госдумы и Совета Федерации выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
В обращениях отмечается, что по разным оценкам в России сейчас находится от 12 до 15 миллионов мигрантов, что составляет примерно 8-10% от 146-миллионного населения страны. При этом, на фоне экономического спада, вызванного пандемией COVID-19, и вынужденной остановки целого ряда отраслей промышленности и сферы услуг, на которых преимущественно и были заняты мигранты, значительное их число осталось без работы.
Эксперт подчеркнул, что сложившая ситуация может привести к росту правонарушений, совершаемых иностранными гражданами на территории РФ. В частности, по его словам, на эту проблему недавно указал замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин,
По мнению эксперта, для снижения уровня преступлений, совершаемых иностранными гражданами, России стоит обратить внимание на международный опыт, в первую очередь, Объединенных Арабских Эмиратов, предполагающий суровое наказание практически за любое правонарушение — от просроченной визы до проезда на красный свет.
В Эмиратах практически все нарушения закона предусматривают тюремное заключение, последующую выплату крупного денежного штрафа уже после отбытия установленного судом срока и неминуемую депортацию с запретом на возвращение. Данные меры способствуют уважению иностранцами местных законов и исключают риск повторного совершения преступлений одним и тем же лицом, — отмечается в обращениях в парламент и МВД.
В то же время эксперт указал, что действующее российское законодательство предусматривает "весьма ограниченное количество составов, по которым наказанием является административное выдворение или депортация за пределы территории РФ".
В связи с вышеизложенным прошу Вас рассмотреть возможность инициировать внесение поправок в законодательство РФ, которые усилят ответственность мигрантов за любой факт нарушения закона. Уверен, внедрение данной меры будет способствовать формированию из гостей нашей страны законопослушных граждан и сделает пребывание мигрантов более безопасным для россиян, — обратился он к спикерам обеих палат парламента и главе МВД.
Как ранее писал NEWS.ru, об обострении ситуации с трудовыми мигрантами из-за короновируса говорил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, это произошло из-за целого ряда факторов.
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