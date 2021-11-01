В Минздраве заявили о рекордном количестве коек для больных коронавирусом

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что рекордное количество коек для больных COVID-19 ввели в России. В настоящий момент на территории страны их число достигло 290 тысяч, отметил он в интервью «Известиям».

Специалист уточнил , во время предыдущего пика заболеваемости таких коек для пациентов с коронавирусом было доступно максимум 270 тысяч.

Резерв свободного коечного фонда несколько снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше, — пояснил Чуланов.

Он добавил, что сейчас только в 13 регионах наблюдается незначительное снижение заболеваемости.

Ранее стало известно, что Владимир Чуланов прокомментировал эффект от введения нерабочих дней в рамках борьбы с пандемией коронавируса. По мнению специалиста, девяти рабочих дней может вполне хватить для снижения заболеваемости, но при условии, что люди останутся дома. Если же выходные провести нет так, как планировали медики, то большинство регионов вообще не заметят никакого положительного эффекта.