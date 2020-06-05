В Минздраве заявили о переломе ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/21a29aee-a73d-11ea-8d0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Об этом заявил заместитель Минздрава РФ Евгений Камкин. По его словам, для пациентов с COVID-19 перепрофилировали в общей сложности более 12 тысяч коек.

В организации помощи регионам, в организации помощи больным с «ковидом» у нас было перепрофилировано 53 федеральные медицинские организации с общим объёмом коечного фонда более 12 тысяч, — цитирует его ТАСС.

Камкин не исключил прихода второй волны коронавируса и сообщил, что Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает дополнительные нормативы по обеспечению койками.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по распространению COVID-19. По её словам, российским медикам удалось сделать большое количество тестов на коронавирус. Во многом благодаря этому заражение выявляют на ранней стадии.

По состоянию на 5 июня более чем в 40 регионах России коэффициент распространения коронавируса опустился ниже единицы.

В России за последние сутки от COVID-19 умерли 144 человека. Общее число жертв заболевания составило 5528. За всё время пандемии количество зарегистрированных пациентов составило 449 834. Выздоровели 212 680 граждан, писал NEWS.ru.