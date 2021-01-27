В Минздраве заявили, что коронавирус стал сезонным заболеванием

https://static.news.ru/photo/6afa7a62-6133-11eb-9021-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус SARS-CoV-2 уже стал сезонным заболеванием и прочно вошёл в нашу жизнь. Как считает завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико, избавиться от него полностью уже не получится.

COVID-19 создал чрезвычайную ситуацию в мире, и искоренить этот вирус не удастся. Он войдёт в нашу жизнь, как это сделал свиной грипп в 2010 году, и будет одним из этиологических агентов ОРВИ. На данный момент известно более 200 бактерий и вирусов, которые вызывают острые респираторные заболевания, четыре из них — это коронавирусы, — приводит слова Брико ТАСС.

Эпидемиолог пояснил, что SARS-CoV-2 станет пятым в этой группе вирусов, не более того. Он выразил надежду, что инфекция окажется не столь изменчивой, как вирус гриппа. Впрочем, он воздержался от прогнозов на этот счёт.

Эксперт назвал единственный способ прекратить распространение коронавирусной инфекции. По его словам, необходимо создавать коллективный иммунитет. Брико заметил, что до начала вакцинации он формировался за счёт переболевших. Аналогичным образом у населения планеты установился иммунитет против испанки в первой половине ХХ века, однако цена была слишком высока, жертвами болезни стали миллионы человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в марте прошлого года. За прошедшее с того момента время в мире было выявлено более 100 млн случаев заболевания COVID-19, болезнь унесла жизни более 2 млн человек.

Как писал NEWS.ru, Николай Брико призвал извлечь уроки из сложившейся ситуации. В противном случае, по его прогнозу, следующая пандемия примет ещё более разрушительный характер.