https://static.news.ru/photo/67e3ffc6-4e45-11ea-b08e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России удаётся спасти примерно 80% детей с онкозаболеваниями. Об этом сообщил главный детский гематолог ведомства Александр Румянцев. По его словам, эти показатели соответствуют мировым.

Поскольку мы контролируем с помощью единых стандартов лечения и диагностирования весь контингент наших пациентов, то общая выживаемость пациентов в РФ приближается к 80% случаев. 20% пациентов пока не удаётся излечить, — приводит его словам ТАСС.

Он подчеркнул, что в России на сегодняшний день насчитывается порядка 4–4,5 тысячи детей с онкологическими заболеваниями. Эти цифры могут быть неточными из-за отсутствия детского регистра по заболеваниям, а также невыявленных онкозаболеваний. Специалист уточнил, что примерно треть пациентов недоучитываются.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Москвы пригласило жителей столицы в феврале пройти бесплатную диагностику на шесть самых распространённых видов онкозаболеваний: рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, лёгкого, а также рака толстого кишечника. Акция пройдёт в 50 столичных поликлиниках.