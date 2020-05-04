В Минздраве рекомендовали отложить химиотерапию онкопациентам с COVID-19

https://static.news.ru/photo/f52c9212-8dc9-11ea-b76b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jacek Sopotnicki/imageBROKER.com/Global Look press

Проведение химиотерапии пациенту с онкологическим заболеванием, заражённым COVID-19, лучше отложить. Об этом заявил главный внештатный специалист — онколог Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

Если COVID-19 детектируется, то такие пациенты отправляются под наблюдение терапевта или инфекциониста по месту жительства в режим изоляции с последующим трёхкратным тестированием, — рассказал он в интервью ТАСС.

При этом он подчеркнул, что плановую химиотерапию останавливать не следует во избежание ухудшения состояния пациента. Он отметил, что каждый случай по-своему индивидуален и требует обсуждения с лечащим врачом.

Я не раз говорил о том, что рак не уходит на карантин именно по той простой причине, что онкологическое заболевание не ждёт, — пояснил Каприн.

Ранее иммунолог Николай Крючков сопоставил летальность от коронавируса со смертностью от других опасных инфекций. По его словам, чаще всего люди умирают от сердечно-сосудистых патологий. На втором месте — смертность от онкологии, в частности от рака лёгких, писал NEWS.ru.