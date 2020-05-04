Врач сравнил смертность от коронавируса и других инфекций

https://static.news.ru/photo/e9748e8a-8dc8-11ea-83f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению иммунолог Николай Крючков сопоставил летальность от коронавируса со смертностью от других опасных инфекций. По его словам, чаще всего люди умирают от сердечно-сосудистых патологий.

На втором месте — смертность от онкологии, в частности от рака лёгких. По словам медика, даже всем известная ротавирусная инфекция вызывает больше смертей, чем COVID-19. В основном этой болезни подвержено население бедных стран с тёплым климатом. В них летальность от ротавируса может доходить до двух процентов.

При коронавирусной инфекции, по моим самым оптимистичным прогнозам, летальность по миру составит 2 процента, — приводит его слова Lenta.ru.

Крючков пояснил, что от многих инфекций существуют вакцины, а вот от COVID-19 её пока нет. Поэтому число новых случаев растёт вместе с летальностью.

Как писал NEWS.ru ранее, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета МИСиС Георгий Фролов сообщил, что у многих людей выработается естественный иммунитет к коронавирусу. Однако его будет недостаточно без вакцины.