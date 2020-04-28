Эксперт заявил, что иммунитета к COVID-19 может быть недостаточно

https://static.news.ru/photo/7e8061da-709f-11ea-9740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У многих людей к коронавирусной инфекции нового типа выработается естественный иммунитет. Однако его будет недостаточно без вакцины. Такое мнение высказал доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов.

По его словам, в результате пандемии у части населения выработается естественный иммунитет, поэтому поголовная вакцинация будет не нужна. Однако антител в организме человека вырабатывается ровно столько, сколько необходимо для ликвидации возбудителей инфекции. Следовательно, естественного иммунитета может быть недостаточно.

Каждый человек, как подчеркнул Фролов, должен решать вопрос с вакцинацией сам.

В случае отсутствия вакцины человечество будет сталкиваться с регулярным появлением новых источников заболевания и локализацией тяжёлых случаев. Часть населения не переболеет, и при опредёленных условиях вспышка эпидемии будет возможна снова, — сказал эксперт.

Прививку Фролов призвал делать в детстве. Также он отметил, что особое внимание в контексте эпидемии стоит уделять людям старше 65 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, ситуация с коронавирусом в России развивается по особому сценарию. Об этом заявил академик РАН, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов. По его словам, она отличается низкой заболеваемостью и низкой смертностью.