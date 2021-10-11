В Минздраве рассказали о самочувствии пермского стрелка

Самочувствие Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), улучшилось. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Об этом ТАСС рассказали в Минздраве Пермского края.

Нападавший находится в состоянии средней степени тяжести, — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

До этого состояние Бекмансурова оценивалось как тяжёлое. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.

В Минздраве также рассказали о состоянии шести пострадавших, которые были доставлены в Москву. Они продолжают лечение в столичных клиниках и чувствуют себя лучше. Тяжёлых пациентов среди них нет.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. Первый день его лечения обошёлся в 2 млн рублей.

В сознание Бекмансуров пришёл 24 сентября. Врачи запретили его допрашивать, отметив, что когнитивные функции всё ещё не восстановились. Сам он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.