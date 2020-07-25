В Минздраве предложили ужесточить наказание за употребление наркотиков

https://static.news.ru/photo/babe6fce-ce8d-11ea-883b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн предложил ужесточить наказание за употребление наркотиков. По его мнению, размер штрафа в стране должен достигать десяти тысяч рублей.

На сегодняшний день за такое правонарушение предусмотрен арест на 15 суток или штраф в пять тысяч рублей.

Хорошая идея. Я думаю, наше законодательство позволяет это делать, у нас есть административный кодекс, там есть соответствующие статьи, я думаю, что какие-то дополнения сделать совсем несложно. Просто размер штрафа должен быть адекватно высокий, — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Также он подчеркнул, что наркотические препараты нельзя разделять. Размер штрафов не должен зависеть от того, какой именно наркотик употребил человек.

Ранее власти Франции сообщили о введении штрафа в €200 за употребление наркотических веществ. В случае его невыплаты в течение 45 дней размер взыскания увеличится до €450. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Жан Кастекс, когда выступал в Ницце на тему борьбы с преступностью.

Как писал NEWS.ru, в России значительно сократилось число преступлений под действием наркотиков. В прошлом году жители страны совершили около 10 тысяч преступлений.