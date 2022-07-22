В Минздраве назвали процент пациентов с постковидным синдромом Невролог Шамалов: до 70% переболевших ковидом сталкиваются с постковидным синдромом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С постковидным синдромом сталкиваются до 70% переболевших коронавирусной инфекцией. Такие цифры назвал главный внештатный невролог Минздрава России профессор Николай Шамалов. Он подчеркнул, что прежде всего при этом синдроме страдают когнитивные функции. Его слова приводит ТАСС.

С ним [постковидным синдромом] сталкиваются от 30% до 70% людей, переболевших COVID-19. Такое расхождение в цифрах связано с разной методологией в проведённых исследованиях, но в любом случае речь идет об очень большом количестве пациентов. При постковидном синдроме страдают прежде всего когнитивные функции, ответственные за память, внимание, речь, двигательные и познавательные навыки, — рассказал Шамалов.

Он также добавил, что часто при постковиде возникают нарушения сна, головные боли и астения. При этом чем старше человек, тем выше риск возникновения синдрома, так как коронавирус обостряет существующие проблемы. Эксперт рекомендует в случае обнаружения у себя какого-либо из симптомов постковидного синдрома обратиться к неврологу, который проведёт диагностику и назначит терапию.

Ранее Шамалов рассказал, что самыми распространёнными нарушениями работы головного мозга являются инсульт, хроническая ишемия, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция.