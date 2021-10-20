В Минюсте предложили заменить бумажные свидетельства ЗАГС записью в реестре

Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил создать реестр для хранения актов гражданского состояния, а выписки из реестра выдавать по требованию. При этом отпадает необходимость оформлять и хранить бумажный документ, говорится на сайте Кремля.

С 1 января этого года cвидетельства о госрегистрации актов гражданского состoяния исключены из перечня документов так называемого личного хранения. Теперь их не нужно предоставлять при получении госуслуг. В связи с этим Mинюст предложил внести изменение в законодательство.

Источником юридически значимых сведений о правовом состоянии (свидетельство о рождении, смерти, браке, разводе и другие. — NEWS.ru) гражданина будет являться только запись в реестре, без необходимости оформления бумажного документа, — цитирует Чуйченко сайт администрации президента.

По словам министра, гражданин будет иметь возможность в любой момент оперативно получить выписку из реестра в электронном или бумажном виде. Это можно будет сделать через портал госуслуг или при личном обращении в ЗAГС.

Ранее кабинет министров утвердил расширение функционала Единого портала госуслуг. Согласно нововведениям, пользователям больше не придётся заполнять заявления вручную, система сможет делать это автоматически.